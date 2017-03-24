В Киеве Русановку будет патрулировать конная полиция - депутат

По словам депутата Киевгорсовета Олеся Маляревича, завтра на Русановке организуют экспериментальный патруль конной полиции

В субботу, 25 марта, столичный жилой массив Русановка впервые будет патрулировать конная полиция. Об этом заявил депутат округа, член фракции Солидарность в Киевсовете Олесь Маляревич, сообщает пресс-служба фракции.

По словам Маляревича, об этом он договорился с главой патрульной полиции Киева Юрием Зозулей.

"Обсудили возможность привлечения к патрулированию конной полиции. Потому что в лесопарковой части Русановской набережной есть места, где совсем нельзя проехать. Это участки с песчаным покровом. Посмотрим, как воспримут жители такое нововведение", - сказал он.

Он добавил, что решение об окончательном введении конной полиции примут после нескольких экспериментальных патрулей.

Вместе с конной полицией следить за порядком в округе будут и велопатрули. "Русановская набережная, Русановский канал - это такой природный уголок, где сложно контролировать порядок, сидя в машине", - отметил Маляревич.

Депутат сообщил, что в отличие от конной полиции, велопатрули будут весь сезон патрулировать Русановку. "Правоохранители будут приезжать утром, пересаживаться на велосипед и охранять порядок на Русановке", - отметил он.

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