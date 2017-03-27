Задержан подозреваемый в угоне маршрутки и стрельбе по полиции
Полиция задержала подозреваемого в угоне маршрутного автобуса и ранении полицейского в Фастове Киевской области. Об этом написал глава Национальной полиции Сергей Князев в Twitter.
"Злоумышленника, похитившего маршрутку в Киеве, полиция задержала сегодня в Фастове", - написал он.
Задержанный - 29-летний житель Киевской области, ранее освобожденный по "закону Савченко", согласно которому, один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы.
Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, #поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за #законСавченко pic.twitter.com/dbj65RTBwQ- Сергій Князєв (@knyazevsergii) 27 марта 2017 г.
2 марта неизвестный угнал маршрутный автобус, открыл огонь по полиции и протаранил патрульный автомобиль в Киеве.
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