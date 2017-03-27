В Киеве на Русановке лошадь конной полиции сбила женщину

Лошадь испугалась бегущей собаки и начала резко убегать, а девушка-полицейская, которая была верхом на лошади, не могла справиться с животным

Лошадь из конной полиции испугалась собаки и сбила женщину, которая гуляла с дочерью в лесной зоне Русановки в Киеве. Пострадавшая отделалась испугом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам женщины, которая гуляла в лесной зоне Русановки с дочкой, ее на полном ходу сбила лошадь. Пострадавшая упала и проехалась по земле и корням.

"Было очень страшно, потому что я боялась, что вторая лошадь, которая была сзади, побежит по мне или собьет моего ребенка", - рассказала киевлянка Мария Азарова.

По словам пострадавшей, лошадь испугалась бегущей собаки и начала резко убегать, а девушка-полицейская, которая была верхом на лошади, не могла справиться с испуганным животным.

По ее словам, полицейские предложили вызвать "скорую", однако от этого предложения она отказалась.

Патрульные успокоили женщину и обменялись с ней контактами.

"Полицейские сказали, что лошади боятся собак, но они в этом направлении работают", - добавила Азарова.

Участки лесопарковой части Русановской набережной, где нельзя проехать на автомобиле, на днях вышла патрулировать конная полиция.

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