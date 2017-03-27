В Киевской области хирурга обвиняют в смерти пациента

В прокуратуре заявили, что врач во время обследования пациента не провел всех необходимых диагностических процедур

В Киево-Святошинском районе Киевской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача хирурга, из-за халатности которого умер пациент. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Согласно сообщению, врач во время обследования пациента не провел всех необходимых диагностических процедур, вследствие чего через неделю после обращения пациент скончался.

Действия хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

Санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее прокуратура Сумской области объявила главному врачу областной психиатрической больницы о подозрении в применении пыток к пациентам, что повлекло их смерть.

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