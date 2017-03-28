Под Киевом хозяин дома застрелил одного из грабителей

Группа неизвестных в медицинских масках ворвалась в дом частных предпринимателей и начала жестоко избивать хозяйку, требуя отдать деньги и украшения

Вчера, 27 марта, в с. Сухолучье Вышгородского района мужчина застрелил из охотничьего карабина одного из злоумышленников, которые проникли в его дом с целью ограбления. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно сообщению, группа неизвестных в медицинских масках ворвалась в дом частных предпринимателей и жестоко избила хозяйку.

Вооруженные пистолетом, ломом и ножами бандиты напали на 40-летнюю женщину, когда та на кухне первого этажа мыла посуду. Ее жестоко избили, требуя отдать деньги и драгоценности.

Проснувшийся из-за криков муж пострадавшей сделал предупредительный выстрел из зарегистрированного охотничьего карабина. Злоумышленники бросились бежать, но один из них остался и продолжил избивать женщину.

Хозяин выстрелил в злоумышленника, он скончался на месте. Выяснилось, что убитый - неоднократно судимый 40-летний безработный из Сумской области.

В течение часа правоохранители разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых, которые пытались скрыться. Еще одного разбойника, который бежал на автомобиле Daewoo Lanos, задержала группа реагирования патрульной полиции. Из транспортного средства изъяли оружие.

Сейчас трое подозреваемых - граждан Российской Федерации - задержаны в порядке ст.208 УПК. Их проверяют на причастность к другим разбойным нападениям. Разыскивается еще один подозреваемый.

Возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) УК.

22 марта полиция разоблачила преступную группу, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине.

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