НАБУ порекомендовали уволить совершившего ДТП сотрудника

По мнению дисциплинарной комиссии, несоблюдение служебной дисциплины и совершение поступка дискредитирует звание лица начальствующего состава бюро

Дисциплинарная комиссия Национального антикоррупционного бюро рекомендует директору бюро Артему Сытнику уволить сотрудника, который 14 мая стал участником дорожно-транспортного происшествия в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 29 мая.

После изучения материалов служебного расследования, проведенного управлением внутреннего контроля НАБУ, комиссия установила, что в действиях работника бюро, который стал участником ДТП, имеются признаки состава дисциплинарного проступка, а именно: нарушение присяги и требований Кодекса профессиональной этики работников НАБУ.

Комиссия подчеркнула, что несоблюдение служебной дисциплины и совершение поступка дискредитирует звание лица начальствующего состава бюро.

14 мая сотрудник НАБУ попал в аварию на Подоле. 16 мая НАБУ назначило служебное расследование участия своего сотрудника в ДТП.

Ранее сегодня сообщалось, что на Оболони Audi влетела в маршрутку. Более 10 человек пострадали, травмирован также водитель Audi.

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