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В Киеве до 1 сентября закрывают путепровод возле метро Нивки

30.05.2017 19:13
Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в город, и на выезд из города
В Киеве до 1 сентября закрывают путепровод возле метро Нивки
Скриншот с видео

С 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки". Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Согласно сообщению, движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в город, и на выезд из города.


Фото: kievcity.gov.ua

"Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом", - сказано в сообщении. 

Напомним, ремонтные работы на транспортной развязке начались в феврале и продлятся до конца 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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