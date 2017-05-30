В Киеве до 1 сентября закрывают путепровод возле метро Нивки
С 1 июня по 1 сентября в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки". Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.
Согласно сообщению, движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в город, и на выезд из города.
Фото: kievcity.gov.ua
"Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с ремонтом", - сказано в сообщении.
Напомним, ремонтные работы на транспортной развязке начались в феврале и продлятся до конца 2017 года.
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