Драка в Киевсовете: полиция сообщает о 2 пострадавших силовиках
В результате сегодняшней потасовки в помещении Киевского городского совета пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Согласно сообщению, во время сессии Киевсовета группа неизвестных пыталась попасть в зал заседаний. Один из депутатов провел на свое имя около 20 человек, остальные попытались прорваться в помещение мимо полиции охраны.
"Возникла потасовка, в результате которой были повреждены двери и телесные повреждения получили двое правоохранителей. Чтобы урегулировать ситуацию, основную часть граждан заблокировали сотрудники спецподразделения", - отметили в полиции.
Сведения о происшествии зарегистрированы, сейчас решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 296 УК (хулиганство). Полицейские намерены дать правовую оценку действиям активных участников инцидента после изучения всех видеоматериалов.
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Ранее сегодня, 1 июня, сообщалось, что в Киевсовете произошла потасовка между правоохранителями и группой людей, которые требовали признать на местном уровне бойцов добровольческих батальонов участниками АТО в Донбассе.
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