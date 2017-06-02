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В Киеве на проспекте Отрадном 2 июня ограничат движение

02.06.2017 09:10
Ограничение связано с ремонтом участка дороги на проспекте
В Киеве на проспекте Отрадном 2 июня ограничат движение
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На проспекте Отрадном частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КМДА со ссылкой на КК Киевавтодор.

На участке от улицы Суздальской до улицы Чернышевского с 20:00 2 июня до 6:00 3 июня будет проходить ремонт дороги.

Коммунальные службы просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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