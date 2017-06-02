В Киеве на проспекте Отрадном 2 июня ограничат движение

Ограничение связано с ремонтом участка дороги на проспекте

На проспекте Отрадном частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КМДА со ссылкой на КК Киевавтодор.

На участке от улицы Суздальской до улицы Чернышевского с 20:00 2 июня до 6:00 3 июня будет проходить ремонт дороги.

Коммунальные службы просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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