В Киеве на проспекте Отрадном 2 июня ограничат движение
02.06.2017 09:10
Ограничение связано с ремонтом участка дороги на проспекте
Фото: iStock/Global Images Ukraine
На проспекте Отрадном частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КМДА со ссылкой на КК Киевавтодор.
На участке от улицы Суздальской до улицы Чернышевского с 20:00 2 июня до 6:00 3 июня будет проходить ремонт дороги.
Коммунальные службы просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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