В Киеве зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом

Мужчина употреблял в пищу вяленую рыбу из гипермаркета Ашан

В Киеве у мужчины, который употреблял в пищу вяленую рыбу из гипермаркета Ашан, выявлено заболевание ботулизмом. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"Больной, 20.05.2017 г. приобрел вяленого карася (производитель - ООО Меркулов А.В.) в гипермаркете "Ашан" ООО "Ашан Украина Гипермаркет", по адресу: г.. Киев, проспект Генерала Ватутина, 2", - сказано в сообщении.

Госпотребслужба отмечает, что мужчина принимал в пищу вяленую рыбу 28 мая, а через два дня почувствовал ухудшение состояния здоровья. Еще через день он обратился за медицинской помощью, где ему поставили предварительный диагноз ботулизм и госпитализировали в реанимационное отделение Александровской клинической больницы.

Специалисты Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве совместно со специалистами Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проводят эпидемиологическое расследование данного случая.

30 мая в Киеве ввели временный запрет на продажу вяленой рыбы из-за зарегистрированных случаев ботулизма. Накануне Госпотребслужба сообщила о зарегистрированных трех случаях заболевания ботулизмом в Киеве, в том числе об одном с летальным исходом - из-за употребления вяленой рыбы, купленной в супермаркете.

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