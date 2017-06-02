В Киеве на Харьковском шоссе произошла перестрелка - СМИ
02.06.2017 20:51
Инцидент случился на Харьковском шоссе, возле Института химии
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Харьковском шоссе возле Института химии произошла перестрелка. Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.
На месте много полиции, сообщило издание.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.
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