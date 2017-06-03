В Киеве на стоянке сгорели 3 автомобиля, 5 повреждены: фото

Инцидент произошел на улице Данькевича, 16/1м на территории частной автостоянки

Сегодня, 3 июня, в Деснянском районе столицы, на территории частной стоянки сгорели 3 автомобиля, еще 5 были повреждены огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве.



Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре на улице Данькевича, 16/1 поступило к ним в 03:50.

Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в автомобиле Mercedes ML 350 с распространением огня на рядом припаркованные автомобили Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla.









Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В 4:45 пожарные ликвидировали возгорание.

Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

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