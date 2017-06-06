Мэр Берлина приедет в Киев

Запланирована встреча бургомистра Берлина Михаэля Мюллера с мэром Киева Виталием Кличко

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер приедет в Киев 6-7 июня. Об этом сообщает Укринформ.

"Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер будет находиться с визитом в Киеве 6-7 июня", - отметили в пресс-службе мэрии Берлина.

По его словам, Киев и Берлин заинтересованы в активизации взаимоотношений, планируется подписание совместного заявления о дальнейшем сотрудничестве.

Мюллер выступит с лекцией в Киево-Могилянской академии.

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