Мэр Берлина приедет в Киев
06.06.2017 13:02
Запланирована встреча бургомистра Берлина Михаэля Мюллера с мэром Киева Виталием Кличко
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер приедет в Киев 6-7 июня. Об этом сообщает Укринформ.
"Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер будет находиться с визитом в Киеве 6-7 июня", - отметили в пресс-службе мэрии Берлина.
По его словам, Киев и Берлин заинтересованы в активизации взаимоотношений, планируется подписание совместного заявления о дальнейшем сотрудничестве.
Мюллер выступит с лекцией в Киево-Могилянской академии.
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