В Киеве на Московском мосту ограничат движение

Ограничение обусловлено ремонтом дорожного покрытия на Московском мосту

В Киеве с 6 по 8 июня будет частично ограничено движение транспорта на Московском мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

В связи с ремонтом дороги на мосту в направлении движения с проспекта Степана Бандеры на улицу Шухевича (бывшая - Генерала Ватутина) будет частично ограничено движения транспорта: с 21:00 6 июня до 08:00 7 июня в четвертой полосе движения, с 21:00 7 июня до 08:00 8 июня в третьей полосе движения, с 21:00 8 июня до 09:00 9 июня во второй полосе движения.

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