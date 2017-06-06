В Киеве на реконструкцию зоопарка выделили 2 млн грн

В Киевском зоопарке в этом году планируют реконструировать входную группу и два озера, которые находятся возле входа

Столичная власть выделила 200 млн гривень на реконструкцию первой очереди Киевского зоопарка. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, передает агентство Укринформ.

"В этом году мы выделили 200 млн гривень на реконструкцию первой очереди и уже в этом месяце приступаем к подготовительным работам на этом объекте. Мы хотим сделать яркий, европейский зоопарк", - сказал Спасибко.

По его словам, в первую очередь планируют реконструировать входную группу и два озера, которые находятся возле входа в зоопарк.

Читайте также: Кличко представил концепцию развития Киевского зоопарка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.