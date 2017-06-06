В Белой Церкви произошел взрыв на АЗС: погиб человек

По предварительной информации, взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности

Во время взрыва на автозаправочной станции в Белой Церкви под Киевом погиб человек, еще один госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской обл.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью во время ремонтных работ по подготовке АЗС к эксплуатации.

Будут проведены экспертизы для установления причины трагедии.





Полиция начала производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК.

Ранее сегодня в Киеве взорвалась СТО, пристроенная к жилому двухэтажному дому.

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