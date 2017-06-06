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В Белой Церкви произошел взрыв на АЗС: погиб человек

06.06.2017 20:31
По предварительной информации, взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности
В Белой Церкви произошел взрыв на АЗС: погиб человек
Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Во время взрыва на автозаправочной станции в Белой Церкви под Киевом погиб человек, еще один госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской обл.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате нарушения техники безопасности на объектах с повышенной опасностью во время ремонтных работ по подготовке АЗС к эксплуатации.

Будут проведены экспертизы для установления причины трагедии.


Полиция начала производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК.

Ранее сегодня в Киеве взорвалась СТО, пристроенная к жилому двухэтажному дому. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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