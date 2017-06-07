В Высшем админсуде ни пожара, ни заминирования не было - ГСЧС

Спасатели проверили админздание Высшего административного суда, но никакого взрывного устройства не обнаружили

В Высшем админсуде пожара не было. Поступило лишь сообщение о заминировании, которое впоследствии не подтвердилось. Об этом LIGA.net сообщила начальник пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

"Спасатели проверили админздание Высшего административного суда, но никакого взрывного устройства не обнаружили".

"Никакого пожара в Высшем админсуде не было, а сообщение о минировании оказалось ложным", - отметила Водолага.

Ранее сегодня на сайте Высшего административного суда Украины сообщалось, что в админздании начался пожар и проводится эвакуация сотрудников и посетителей.

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