Самоубийство на Академгородке: в полиции сообщили подробности
Полиция Киева сообщила о подробностях суицида, который совершил сегодня киевлянин на станции метро Академгородок. Сегодня, около 08:40 во время движения поезда молодой человек прыгнул на пути и скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Установлено, что киевлянин, 1993 года рождения, заходил на станцию вместе с родственниками. Пока они покупали жетоны, мужчина спустился на платформу. По словам машиниста, когда поезд прибывал, молодой человек прыгнул на рельсы", - говорится в сообщении.
По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Полиция пока что устанавливает причины падения.
8 июня 2017 года в Киеве на станции метро Академгородок пассажир совершил самоубийство, прыгнув под поезд.
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