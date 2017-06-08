В июне киевляне получат платежки от Киевэнерго без субсидий
Квитанции за электро- и теплоснабжение за май, которые киевляне получат в июне, будут без учета субсидии. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.
В Киевэнерго объяснили ситуацию техническими причинами.
"В присланных в июне квитанциях за электро- и теплоснабжение не указан размер жилищной субсидии, предназначенной вашей семье в мае. Органы социальной защиты населения по техническим причинам не имели возможности провести начисления. Это связано с принятием постановления Кабинета министров Украины №300 о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина", - сказано в сообщении.
В Киевэнерго подчеркнули, что гарантированный государством размер субсидии учтут в следующей квитанции. Таким образом, в квитанции за июнь будут отражены субсидии за два месяца - май и июнь.
1 апреля сообщалось, что задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО Киевэнерго с начала 2017 выросла на 1,1 млрд грн и на 1 марта составила 4,9 млрд грн.
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