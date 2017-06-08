В Киеве спасатели животных ловят раненого лося: видео

Лося с сильно поврежденной ногой сначала видели на Оболони, позже он переплыл на Труханов остров

В Киеве команда спасателей животных Kyiv Animal Rescue Group ловит раненого лося, которого заметили жители Оболони. Об этом сообщается на странице спасателей в Facebook.



"Внимание всем жителям Оболони (Приречная, Набережная)! По району бегает раненый лось", - говорится в сообщении.

По словам киевлянина Евгения Козловского, с которым пообщалась ТСН, у животного очень сильно повреждена нога. "Куски мяса в районе колена висели. Вызвал сразу копов, пошли вместе искать. Бродили полчаса кровавым следом, но не нашли. Лось хоть и ранен, но очень быстрый. Боюсь, что если не найдется, может просто от потери крови умереть ", - рассказал он.

Позже местные жители видели животное в Днепре - лось плыл в направлении Троещины.

В последнем сообщении Kyiv Animal Rescue Group говорится, что лось переплыл на Труханов остров. Спасатели просят помощи киевлян с моторной лодкой.

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