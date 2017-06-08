В Киеве побит первый температурный рекорд

Ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой с 1881 г., потому что температура не опустилась ниже +19,1°С, что на 0,5°С теплее предыдущего рекорда 2011 г.

В Киеве 7 июня впервые в этом году температура воздуха в тени достигла +30°С. В прошлом году это произошло на две недели позже. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

"Благодаря знойному дню ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой с 1881 года, потому что температура не опустилась ниже +19,1°С, что на 0,5°С теплее предыдущего рекорда 2011 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, на жару отреагировала вода в Днепре. По данным гидрологической станции обсерватории, 7 июня температура воды в районе Гидропарка поднялась выше +20°С. В прошлом году это произошло на десять дней позже.

Ранее сегодня сообщалось, что в Черновцах в результате сильных осадков, которые начались вечером 7 июня, подтоплены центральные улицы города, а также железнодорожный вокзал.

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