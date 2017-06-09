Экс-милиционеру дали 8 лет за смертельное ДТП под Киевом

Обвиняемый не признавал свою вину, а его защитники внесли апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции

Белоцерковский городской районный суд признал виновным бывшего сотрудника Главного управления МВД Украины в Киевской области, который в апреле 2014 года, двигаясь по автодороге Кременец - Белая Церковь - Ржищев, столкнулся с микроавтобусом, в результате чего два человека погибли и три получили телесные повреждения средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Виновник ДТП приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

"Государственным обвинителем, несмотря на попытки обвиняемого избежать уголовной ответственности, имитируя психические расстройства, доказана вина злоумышленника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек) УК Украины. Белоцерковским районным судом виновник смертельного ДТП приговорен к реальной мере наказания”, - говорится в сообщении.

Правоохранители также отметили, что обвиняемый не признавал свою вину, а его защитники внесли апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

”Злоумышленник повторно признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Уже во время судебного рассмотрения в новом составе суда, виновник смертельного ДТП, осознав неотвратимость наказания, признал свою вину”, - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее сегодня сообщалось, что в Запорожье сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой задержали шестерых действующих и бывших правоохранителей, которые подозреваются в причастности к организованной группировке, занимавшейся разбойными нападениями.

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