Голодная смерть малыша в Киеве: суд продлил арест матери

Срок меры пресечения суд определил до 7 августа

Голосеевский райсуд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей женщине, которая оставила на 11 дней без присмотра двух своих малышей, один из которых умер от голода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Срок меры пресечения суд определил до 7 августа.

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"В настоящее время материалы уголовного производства открыты для ознакомления подозреваемой и ее защитникам. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.



6 декабря 2016 года сообщалось, что в Киеве молодая женщина оставила малолетних сына и дочь в квартире на девять дней без присмотра. Вернувшись домой, она обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.



7 декабря мать была арестована без права на залог.

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