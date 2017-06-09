Для отдыхающих на территории острова будет курсировать автобус от Московского моста до Пешеходного моста и электрический мини-поезд

В Киеве ограничили въезд транспорта на Труханов остров для удобства отдыхающих. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, для отдыхающих на территории острова будет курсировать автобус от Московского моста до Пешеходного моста и электрический мини-поезд.

Чиновник отметил, что на въезде уже установили дорожный знак.

"Согласно правилам дорожного движения, знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает проезд транспорта на территорию острова с 08:00 до 22:00, кроме случаев, предусмотренных правилами, а именно: для транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и для транспортных средств, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также для транспортных средств, обслуживающих предприятия, расположенные в обозначенной зоне", - сказал Поворозник.

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