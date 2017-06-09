В Киевской области выгрузили 60 тонн львовского мусора - полиция
В Киевской области возле автодороги Борисполь-Барышевка неизвестные выгрузили 60 тонн мусора из Львова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Согласно сообщению, при проведении осмотра следственно-оперативная группа нашла документацию из разных заведений Львова.
Сейчас полиция устанавливает личности причастных к организации незаконного вывоза мусора.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) УК.
Фото: Facebook Нацполиции
В конце мая пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области сообщила, что в селе Подгорцы Обуховского района полиция задержала грузовики с мусором из Львовской области.
В горсовете Львова заявили, что эта информация не подтверждена, и потребовали предоставить доказательства.
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