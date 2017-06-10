КГГА ведет переговоры с финнами об управлении энергетикой Киева

Замглавы КГГА встретился в Хельсинки с руководителем финской энергетической компании Fortum

Вчера, 9 июня, в Хельсинки замглавы КГГА Петр Пантелеев провел переговоры с вице-президентом финской энергетической компании Fortum Хейкки Андерсоном на тему управления энергокомплексом Киева. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, на переговорах эксперты обсудили вопросы возможных перспектив дальнейшего управления энергокомплексом Киева в связи с завершением срока действия соглашения с ОАО Киевэнерго.

"Для нас очень ценен опыт муниципального управления теплоэнергетическим комплексом. Сейчас украинская столица находится на стадии стратегических изменений, поскольку завершается сделка, которая действовала более 16 лет. Поэтому очень важно учесть и предупредить все возможные риски переходного этапа. Убежден, что практики наших финских коллег существенно помогут нам в этом", - отметил Пантелеев.

Он уточнил, что в ходе встречи подняты вопросы возможного сотрудничества между КГГА и компанией Fortum, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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