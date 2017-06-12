В Киеве частично перекрыли движение на Владимирской до 14 июня

С 12 по 14 июня дорожники Шевченковского района будут ремонтировать дорожное покрытие проезжей части

В Киеве с 12 по 14 июня частично ограничат движение транспорта на ул. Владимирской. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию Киевавтодор.

"С 12 до 14 июня будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе проезжей части ул. Владимирской (угол ул. Софиевской в направлении ул. Б. Хмельницкого). В этот период дорожники Шевченковского района будут ремонтировать дорожное покрытие проезжей части", - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом, и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на выходных на время проведения общественно-художественной акции и концерта "Безвиз" запрещали движение всех видов транспорта в местах проведения массовых мероприятий.

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