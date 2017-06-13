Суд приостановил переименование проспекта Ватутина в Киеве

Киевсовету запретили подавать на подпись мэру и публиковать решение о переименовании до завершения судебного разбирательства

Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования столичного проспекта Генерала Ватутина в Романа Шухевича на время рассмотрения иска по этому делу. Соответствующее решение судьи Руслана Арсирия от 12 июня 2017 года в своем Facebook опубликовала представитель истца Елена Бережная.



Согласно тексту документа, Киевсовету запрещено подавать на подпись мэру Виталию Кличко и публиковать решение о переименовании до завершения судебного разбирательства. Данное определение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.





Фото: Facebook Елены Бережной

По словам Бережной, полный текст документа будет опубликован сегодня, 13 июня.



Иск об отмене решения о переименовании проспекта Ватутина подали общественные организации Еврейская правозащитная группа и Антифашистская правозащитная лига. Последнюю возглавляют экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная.

О судье Руслане Арсирии СМИ ранее писали, что он неоднократно выносил решения, даже находясь за границей. Также служитель фемиды отменил все принятые к рассмотрению решения о люстрации чиновников и увольнении неаттестованных правоохранителей.

1 июня 2017 года Киевсовет 69 голосами "за" переименовал проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.



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