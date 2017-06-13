В Киеве до конца лета отменят электричку Киев-Петровка-Троещина
13.06.2017 17:29
В связи с уменьшением пассажиропотока отменяется курсирование "челночных" поездов ориентировочно с 19 июня по 28 августа 2017 года
Фото: kpt.kiev.ua
В Киеве на летний период отменяется курсирование "челночных" поездов городской электрички на участке Киев - Петровка - Троещина. Об этом сообщили в Киевпастрансе.
В связи с уменьшением пассажиропотока на летний период отменяется курсирование "челночных" поездов на участке Киев - Петровка - Троещина ориентировочно с 19 июня по 28 августа 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Киеве до 14 июня частично ограничат движение транспорта на ул. Владимирской из-за ремонта дорожного покрытия.
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