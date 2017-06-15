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В Киеве появится канатная дорога на Труханов остров

15.06.2017 19:06
Мэр Киева проанонсировал обустройство канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, станции канатной дороги на Почтовой площади
В Киеве появится канатная дорога на Труханов остров
Фото: kievcity.gov.ua

В мэрии Киева анонсировали канатную дорогу от Арки Дружбы народов до Труханова острова. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что  согласно концепции развития инфраструктуры, которую представляет департамент градостроительства и архитектуры КГГА, значительное внимание уделено развлекательной инфраструктуре и инфраструктуре для активного отдыха на Трухановом острове и в Гидропарке.

Кличко уточнил, что речь идет об обустройстве канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, станции канатной дороги на Почтовой площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади.

"В этом проекте будут объединены маршрутами знаковые места Киева. А Почтовая площадь станет туристическим хабом, откуда можно будет добраться до красивейших локаций Киева", - сказал Кличко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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