В Киеве появится канатная дорога на Труханов остров

Мэр Киева проанонсировал обустройство канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, станции канатной дороги на Почтовой площади

В мэрии Киева анонсировали канатную дорогу от Арки Дружбы народов до Труханова острова. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что согласно концепции развития инфраструктуры, которую представляет департамент градостроительства и архитектуры КГГА, значительное внимание уделено развлекательной инфраструктуре и инфраструктуре для активного отдыха на Трухановом острове и в Гидропарке.

Кличко уточнил, что речь идет об обустройстве канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова, станции канатной дороги на Почтовой площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади.

"В этом проекте будут объединены маршрутами знаковые места Киева. А Почтовая площадь станет туристическим хабом, откуда можно будет добраться до красивейших локаций Киева", - сказал Кличко.

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