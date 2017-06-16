В Киеве в ночь на 17 июня ограничат движение на Набережном шоссе

Движение транспорта по Набережному шоссе будет ограничено на участке от транспортной развязки с бульваром Дружбы Народов, в направлении моста Метро

В Киеве в ночь на 17 июня 2017 года частично ограничат движение транспорта на Набережном шоссе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 16 июня до 06:00 17 июня в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение транспорта по Набережному шоссе, а именно: на участке от транспортной развязки с бульваром Дружбы Народов, в направлении моста Метро", - говорится в сообщении.

Кроме того, 18 июня движение транспорта будет ограничено на ул. Мостицкой.

"С 08:00 до 18:00 18 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Мостицкой (на участке от ул. Натальи Ужвий до Вышгородской) частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Ранее сообщалось, что в Киеве на летний период - с 19 июня по 28 августа - отменяется курсирование "челночных" поездов городской электрички на участке Киев - Петровка - Троещина.

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