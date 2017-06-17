В метро Киева женщина попала под поезд и сообщили о заминировании
17.06.2017 00:45
На двух станциях киевского метро произошли ЧП: на станции Льва Толстого женщина попала под поезд, на станции Театральная сообщили о заминировании
В Киевском метрополитене на станции Льва Толстого женщина попала под поезд. Станция для входа, выхода и пересадки была закрыта. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Причины инцидента не уточняются. Пострадавшая доставлена в больницу.
Через несколько часов была закрыта на вход и выход станция метро Театральная по причине поступившего сообщения о заминировании. Проводится проверка.
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