В метро Киева женщина попала под поезд и сообщили о заминировании

На двух станциях киевского метро произошли ЧП: на станции Льва Толстого женщина попала под поезд, на станции Театральная сообщили о заминировании

В Киевском метрополитене на станции Льва Толстого женщина попала под поезд. Станция для входа, выхода и пересадки была закрыта. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Причины инцидента не уточняются. Пострадавшая доставлена в больницу.

Через несколько часов была закрыта на вход и выход станция метро Театральная по причине поступившего сообщения о заминировании. Проводится проверка.

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