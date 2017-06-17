В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом больше 150 млн грн

В ходе обысков прокуратура изъяла почти 20,5 миллионов гривень в национальной и иностранной валютах

Прокуратура Киева остановила деятельность конвертационного центра, который в 2015-2017 годах предоставлял незаконные услуги предприятиям сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



За этот период общий оборот конвертцентра составил 156 млн грн.



В ходе расследования установлено, что группа лиц через фиктивные и транзитно-конвертационные компании занималась конвертацией денег из безналичной формы в наличную, документально прикрывала бестоварные операции и незаконно делала налоговый кредит.



За предоставления услуг брали 10-12% от суммы проконвертированных денег.



Прокуратура установила главное офисное помещение центра, провела 12 обысков, изъяла у фигурантов технику и документы, а также почти 20,5 млн гривень.



Решается вопрос об аресте имущества и денег.

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