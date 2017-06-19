В Голосеевском районе Киева незаконно намывали речной песок

Местные жители заметили на берегу реки Коник спецтехнику для намыва песка, о чем сообщили в полицию. Трое мужчин, управлявших техникой, задержаны

Правоохранители прекратили незаконную добычу речного песка в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



О спецтехнике для намыва песка на берегу реки Коник полицейским сообщили местные жители. На месте происшествия правоохранители выявили трех человек, управлявших техникой. Каких-либо документов и разрешения на работы мужчины не предоставили. Их задержали и для выяснения обстоятельств доставили в отдел полиции.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239-2 УК (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах). Следователи будут просить суд об аресте изъятых бульдозера, экскаватора и земснаряда, а также устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

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22 мая 2017 года сообщалось, что бизнесмену, наладившему незаконный бизнес по намыву песка из реки Десенка, грозит до 12 лет тюремного заключения.



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