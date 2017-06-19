В Киеве пару обвиняют в попытке выманить деньги у ветерана АТО

По данным прокуратуры, предполагаемые мошенники предлагали мужчине за $12 тыс помочь в решении вопроса с новым жильем

В Киеве супругов будут судить за якобы попытку выманить деньги у ветерана АТО под предлогом содействия в получении жилья. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



По версии правоохранителей, обвиняемые, прикрываясь именем общественных организаций, которые "сотрудничают с СНБО", подыскивали бывших участников АТО, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, и предлагали им свою помощь в решении этого вопроса.



"Введя в заблуждение 58-летнего ветерана АТО, аферисты пообещали ему за денежное вознаграждение в сумме $12 тысяч содействие в получении квартиры", - отмечают в прокуратуре.



В подтверждение своих слов обвиняемые якобы предоставили мужчине поддельное письмо с подписью секретаря СНБО о выделении жилья ветеранам АТО с соответствующим перечнем лиц, среди которых была и его фамилия.

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Как утверждают в прокуратуре, предполагаемые злоумышленники были задержаны в момент передачи денежных средств. Во время обысков у них, в частности, изъяли "печати и правоустанавливающие документы общественных организаций, ксерокопии паспортов и других документов участников АТО, поддельные приказы СНБО о выделении жилья военнослужащим".



Обвинительный акт против супругов по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество) передан в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

8 июня 2017 года сообщалось, что столичная прокуратура объявила о подозрении женщине, которая якобы мошенническим путем выманила у вдовы погибшего бойца АТО почти 400 тысяч грн.

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