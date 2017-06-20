На территории киностудии Довженко в Киеве произошел пожар: фото
В Киеве на территории киностудии имени Александра Довженко произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в городе Киеве.
"20 июня в 04:47 спасатели получили сообщение о пожаре на открытой территории по адресу: проспект Победы, 44. По прибытии на место вызова спасателей стало известно, что загорелся мусор и бытовые вещи (деревянные поддоны) на площади 60 кв. м", - говорится в сообщении.
До 05:22 огонь удалось погасить. Во время пожара никто не пострадал.
Фото: facebook.com/MNSKyiv
Пользователь Facebook Alina Terner опубликовала на своей странице видео с подписью: "Пожар на киностудии Довженка".
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