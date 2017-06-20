Масштабный пожар в центре Киева локализован

Ориентировочная площадь составляет до 1 тыс кв. м, сейчас продолжается тушение

Спасатели локализовали пожар на Крещатике в Киеве в здании бывшего центрального гастронома. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

"Пожар по адресу ул. Крещатик 40\1 локализован в 19:13. Площадь пожара уточняется. Ориентировочная площадь составляет до 1 тыс кв. м. К тушению привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава. Сейчас продолжается тушение", - отметили в ГСЧС.

В ГСЧС напомнили, что существовала угроза распространения огня на другие здания, однако этого удалось избежать. Проезд по улице Крещатик и улице Богдана Хмельницкого перекрыт. Автомобили разворачивают возле Майдана Независимости.

Посетители и сотрудники учреждений, расположенных на первом этаже здания, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за пожара на Крещатике эвакуировали здание Печерского райсуда.

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