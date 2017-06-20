Масштабный пожар в центре Киева локализован
Спасатели локализовали пожар на Крещатике в Киеве в здании бывшего центрального гастронома. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
"Пожар по адресу ул. Крещатик 40\1 локализован в 19:13. Площадь пожара уточняется. Ориентировочная площадь составляет до 1 тыс кв. м. К тушению привлечены 22 единицы техники и 100 человек личного состава. Сейчас продолжается тушение", - отметили в ГСЧС.
В ГСЧС напомнили, что существовала угроза распространения огня на другие здания, однако этого удалось избежать. Проезд по улице Крещатик и улице Богдана Хмельницкого перекрыт. Автомобили разворачивают возле Майдана Независимости.
Посетители и сотрудники учреждений, расположенных на первом этаже здания, эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.
Ранее сегодня сообщалось, что из-за пожара на Крещатике эвакуировали здание Печерского райсуда.
Читайте также: В центре Киева горит бывший центральный гастроном: фото, видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:33
-
19:24
-
17:57
-
18:57
-
18:40
Новости партнеров
- 36950
- 33708
- 24741
- 20537
- 18945