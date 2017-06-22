Суд вернул в собственность Киева недвижимость на Подоле
Суд вернул Киеву недвижимость на территории Старого Подола стоимостью почти 5,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В собственность территориальной общины Киева вернули нежилые помещения площадью 150,7 кв м в историческом ареале на улице Межигорской.
Объект незаконно вывели из коммунальной собственности без решения Киевсовета и какой-либо оплаты на основании поддельного договора купли-продажи.
Решение о возвращении недвижимости в коммунальную собственность принял хозяйственный суд Киева.
Читайте также: Дом Сикорского в Киеве вернули в государственную собственность
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12.06.17
08:14
-
вчера
08:00
-
вчера
20:11
-
вчера
19:37
-
вчера
19:25