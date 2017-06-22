Суд вернул в собственность Киева недвижимость на Подоле

Больше 150 квадратных метров нежилых помещений незаконно вывели из коммунальной собственности по поддельному договору купли-продажи

Суд вернул Киеву недвижимость на территории Старого Подола стоимостью почти 5,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



В собственность территориальной общины Киева вернули нежилые помещения площадью 150,7 кв м в историческом ареале на улице Межигорской.



Объект незаконно вывели из коммунальной собственности без решения Киевсовета и какой-либо оплаты на основании поддельного договора купли-продажи.



Решение о возвращении недвижимости в коммунальную собственность принял хозяйственный суд Киева.



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