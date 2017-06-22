В киевском метро ночью погиб мужчина, катавшийся на крыше вагона
22.06.2017 08:20
Инцидент произошел сегодня в 00:30
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Киеве сегодня ночью между станциями Левобережная и Дарница погиб пассажир метро, который пытался проехать на крыше вагона. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.
"Сегодня в половине 00:30 Перегон Левобережная - Дарница. Зацепер на крыше поезда. Летально", - отметили в пресс-службе.
Это уже второй летальный случай за последний месяц.
28 мая сообщалось, что в столичном метро смертельно травмировался мужчина.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:00
-
12.06.17
08:14
-
вчера
08:00
-
вчера
20:11
-
вчера
19:37
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров