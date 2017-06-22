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В киевском метро ночью погиб мужчина, катавшийся на крыше вагона

22.06.2017 08:20
Инцидент произошел сегодня в 00:30
В киевском метро ночью погиб мужчина, катавшийся на крыше вагона
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве сегодня ночью между станциями Левобережная и Дарница погиб пассажир метро, который пытался проехать на крыше вагона. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

"Сегодня в половине 00:30 Перегон Левобережная - Дарница. Зацепер на крыше поезда. Летально", - отметили в пресс-службе.

Это уже второй летальный случай за последний месяц.

28 мая сообщалось, что в столичном метро смертельно травмировался мужчина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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