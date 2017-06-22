В киевском метро ночью погиб мужчина, катавшийся на крыше вагона

Инцидент произошел сегодня в 00:30

В Киеве сегодня ночью между станциями Левобережная и Дарница погиб пассажир метро, который пытался проехать на крыше вагона. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

"Сегодня в половине 00:30 Перегон Левобережная - Дарница. Зацепер на крыше поезда. Летально", - отметили в пресс-службе.

Это уже второй летальный случай за последний месяц.

28 мая сообщалось, что в столичном метро смертельно травмировался мужчина.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.