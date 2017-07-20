Убитый в Киеве мужчина был россиянином и подозревался в убийстве

Предполагаемых злоумышленников было двое; после убийства они скрылись с места происшествия на автомобиле, сообщили в столичной полиции

Мужчина, застреленный вчера вечером, 19 июля, на улице Гната Хоткевича в Киеве, возле ТРК Проспект, был гражданином страны-агрессора России и подозревался в убийстве на территории РФ. Об этом сообщили в столичной полиции и МВД.

По информации пресс-службы киевского главка Нацполиции, поздно вечером 19 июля правоохранители получили сообщение, что в Деснянском районе на автостоянке возле ТЦ слышны выстрелы и есть убитый.

"Установлено, что потерпевший - гражданин Российской Федерации, 1964 года рождения. Предварительно известно, что подозреваемых было двое. После убийства они скрылись с места на автомобиле", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова, устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства. Также полиция опросила свидетелей произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство). Подозреваемым грозит до 15 лет тюремного заключения. Полиция разыскивает предполагаемых злоумышленников.

Сегодня, 20 июля, спикер МВД Артем Шевченко в комментарии журналистам сообщил, что, по предварительным данным, убитый россиянин ранее совершил в РФ убийство и скрывался на территории Украины.

"Вчера на станции метро Черниговская был убит гражданин Российской Федерации, который в РФ совершил преступление - убийство - и тут, на нашей территории, находился. Предполагаем, что скрывался", - сказал он.

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Ранее сегодня, 20 июля, сообщалось, что на парковке перед столичным торговым центром около станции метро Черниговская произошла стрельба, погиб мужчина.

Видео: YouTube / Полиция Киева

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