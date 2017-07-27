Киевгаз назвал три версии взрыва в многоэтажке на Бурмистенко

В Киевгазе заверили, что газовая плита не могла быть источником взрыва или утечки газа

Причиной взрыва в доме по улице Бурмистенко, 12 мог стать посторонний газовый баллон, взрывчатка, или попытки жительницы совершить самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба компании Киевгаз в Facebook.

Представители Киевгаза осуществили предварительный осмотр газового оборудования (в квартире была установлена только газовая плита), в ходе которого было установлено, что плита не могла быть источником взрыва или утечки газа.

"Предварительно сообщаем, что наиболее вероятной одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время представители Киевгаза проводят превентивные проверки газового оборудования в близлежащих домах.

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Ранее вчера сообщалось, что по факту взрыва в киевской многоэтажке в Голосеевском районе открыто уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

По предварительной информации полиции, в квартире погибшей женщины взорвался газ.

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