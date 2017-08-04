Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича" - ГПУ

Территорию с инфраструктурой передали государственному предприятию Финансирование инфраструктурных проектов

Апелляционный суд Киева наложил арест на вертолетную площадку на Парковой дороге в Киеве, строительство которой связывают с экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Апелляционный суд Киева 3 августа 2017 вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках более пяти объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: город Киев, Парковая дорога, владельцем которого является ООО Амадеус Ко", - говорится в сообщении.

Имущество передали под ответственность государственного предприятия Финансирование инфраструктурных проектов.

1 марта ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией провели обыски на вертолетной площадке в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту ее незаконного строительства. Во время обысков были обнаружены и изъяты финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.

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