Перед железнодорожным вокзалом в Киеве стреляли, есть раненые
Сегодня утром, 10 августа, на Вокзальной площади в Киеве двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия, вследствие чего трое человек были ранены. Об этом сообщила в Facebook начальник отдела коммуникаций Главного управления столичной Нацполиции Оксана Блищик.
"В 09:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания у ж/д вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, предположительно из травматического оружия, трех мужчин", - говорится в сообщении.
Нападавшим удалось скрыться, объявлен розыск.
Пострадавшие госпитализированы с ранениями ног и рук, им оказывают медицинскую помощь.
Фото: пресс-служба МВД
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