Одна из центральных улиц Киева станет частично пешеходной

Проект является экспериментальным, его цель - проверить гипотезу, что запрет проезда на участке улицы в 40 м даже сократит пробки в центре города

С 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкая и Ивана Франко будет закрыта для движения автомобилей. Цель инициативы - снизить чрезмерную транспортную загруженность одной из самых красивых улиц Киева и сократить пробки в центральной части города.

Как передает пресс-служба КГГА, движение на части Ярославова Вала от ул. Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской станет двусторонним.

На перекрытой части улицы на выходных пройдут воркшопы и образовательно-информационные события, связанные с жизнью улицы. Также планируется проведение нескольких кинопоказов, организация детской программы.



Карта - yarval.a3.kyiv.ua



Презентация нового пешеходного пространства и обсуждение инициативы состоится 24 августа в 20:00 на улице Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.

В начале августа для движения транспорта перекрыли часть Подола.



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