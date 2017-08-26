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В Киеве грабителю банков дали девять лет тюрьмы

26.08.2017 18:59
На протяжении шести месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на улице Автозаводской, он украл более 55 тыс грн
В Киеве грабителю банков дали девять лет тюрьмы
Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона, который совершил два нападения на банки в Оболонском районе Киева, к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, но объяснить свои действия отказался.

Ограбления произошли в 2015 году: на протяжении шести месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на улице Автозаводской.

Мужчина действовал по следующей схеме: угрожая гранатой и пистолетом, он требовал у работников финансовых учреждений собрать все деньги и положить в полиэтиленовый пакет. Таким образом он украл более 55 тыс грн.

В начале июля столичная полиция задержала грабителя банков, который совершил более 30 ограблений. Он оставлял на месте преступления шоколадки для кассиров, а часть награбленного, по его словам, тратил на благотворительность.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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