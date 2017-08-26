В Киеве грабителю банков дали девять лет тюрьмы

На протяжении шести месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на улице Автозаводской, он украл более 55 тыс грн

Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона, который совершил два нападения на банки в Оболонском районе Киева, к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.





В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, но объяснить свои действия отказался.





Ограбления произошли в 2015 году: на протяжении шести месяцев злоумышленник совершил два разбойных нападения на финансовые учреждения на улице Автозаводской.





Мужчина действовал по следующей схеме: угрожая гранатой и пистолетом, он требовал у работников финансовых учреждений собрать все деньги и положить в полиэтиленовый пакет. Таким образом он украл более 55 тыс грн.





В начале июля столичная полиция задержала грабителя банков, который совершил более 30 ограблений. Он оставлял на месте преступления шоколадки для кассиров, а часть награбленного, по его словам, тратил на благотворительность.





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