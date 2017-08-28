В Киеве разбили мемориальную доску герою Небесной сотни

Мемориальную доску герою Небесной сотни Роману Сенику установила в столице его семья из Львовской области

В Киеве вандалы разбили мемориальную доску героя Небесной сотни Романа Сеника. Об этом в Facebook сообщила его сестра Леся Лысак.

"Это святое место, куда родные могли принести цветы, помолиться", - говорится в сообщении.

Она напомнила, что доску установили родственники из Львовской области за свой счет.

Лысак рассказала изданию ZIK, что фотографию разбитой мемориальной доски ей прислала из Киева жена другого героя Небесной сотни Александра Бадеры.

"Светлана Бадера написала заявление в полицию. А я жду информацию, началось ли расследование, от нее до завтра. Возможно, придется ехать одной в Киев", - сказала сестра Сеника.

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