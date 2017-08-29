В центре Киева в исторической усадьбе обрушился балкон

Здание на Малой Житомирской является национальной архитектурной достопримечательностью, но находится в полуразрушенном состоянии

В столичной усадьбе украинского художника Александра Мурашко на улице Малая Житомирская обвалился балкон. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил корреспондент в эфире телеканала 112 Украина.

"Обвал произошел накануне вечером, обвалился балкон пятого этажа на балкон на втором этаже. К счастью, из людей никто не пострадал. На тротуаре есть небольшая ограда, вокруг большого дома ее нет. Как отметили жители соседнего дома, в этом аварийном доме до сих пор проживают люди на втором этаже, несмотря на его состояние", - рассказал корреспондент.

Здание является национальной архитектурной достопримечательностью, и официально охраняется государством.

На доме висит информация о разрешении на проведение ремонтных работ от 8 декабря 2016 года, однако дом до сих пор не отреставрирован.

В 2007 году киевская власть отдала историческое здание усадьбы компании Пантеон-Инвест. Летом 2011 года Киевский апелляционный хозсуд признал недействительным права собственности компании на усадьбу, и ее вернули городу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.