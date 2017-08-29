В центре Киева в исторической усадьбе обрушился балкон
В столичной усадьбе украинского художника Александра Мурашко на улице Малая Житомирская обвалился балкон. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил корреспондент в эфире телеканала 112 Украина.
"Обвал произошел накануне вечером, обвалился балкон пятого этажа на балкон на втором этаже. К счастью, из людей никто не пострадал. На тротуаре есть небольшая ограда, вокруг большого дома ее нет. Как отметили жители соседнего дома, в этом аварийном доме до сих пор проживают люди на втором этаже, несмотря на его состояние", - рассказал корреспондент.
Здание является национальной архитектурной достопримечательностью, и официально охраняется государством.
На доме висит информация о разрешении на проведение ремонтных работ от 8 декабря 2016 года, однако дом до сих пор не отреставрирован.
В 2007 году киевская власть отдала историческое здание усадьбы компании Пантеон-Инвест. Летом 2011 года Киевский апелляционный хозсуд признал недействительным права собственности компании на усадьбу, и ее вернули городу.
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