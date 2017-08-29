В Киеве к 1 сентября откроют три новых школы

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что одну школу откроют в Соломенском районе и две в Дарницком

К 1 сентября в Киеве откроют три новых школы: одну в Соломенском районе и две в Дарницком. Об этом сообщает агентство Укринформ.

Во время заседания коллегии КГГА мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что строительство школы в Соломенском районе началось еще в 2009 году.

"Сейчас эта школа отвечает всем современным критериям, она разделена на две части с отдельными входами - для младших классов и старших", - сказал Кличко, добавив, что в новой школе созданы все условия для детей с ограниченными возможностями.

Городская власть также планирует открыть в этом году 10 детских садов.

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