Кличко уволил своего зама на фоне скандала о подделке диплома

Отмечается, что Владимир Бондаренко подал заявление об отставке еще 22 августа

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко, в отношении которого идет расследование о подделке диплома бакалавра, уволен. Об этом 31 августа заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что Бондаренко подал заявление об отставке еще 22 августа.

"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - сказал Кличко.

Сегодня столичная прокуратура заявила, что Бондаренко объявлено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа - диплома бакалавра ЛНУ им. Франко, который он якобы использовал, чтобы получить степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

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