Кличко уволил своего зама на фоне скандала о подделке диплома
Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Бондаренко, в отношении которого идет расследование о подделке диплома бакалавра, уволен. Об этом 31 августа заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что Бондаренко подал заявление об отставке еще 22 августа.
"22 августа руководитель аппарата КГГА подал заявление об увольнении, я его подписал. Расследование по нему продолжается, и теперь - слово за правоохранителями. Для меня эта ситуация очень неприятна. Но, однозначно, закон должны соблюдать все, как и все должны нести ответственность за его нарушение", - сказал Кличко.
Сегодня столичная прокуратура заявила, что Бондаренко объявлено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа - диплома бакалавра ЛНУ им. Франко, который он якобы использовал, чтобы получить степень специалиста в КНУ им. Шевченко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:55
-
18:20
-
17:43
-
15:57
-
16:41
Новости партнеров
- 38990
- 22623
- 18627
- 17964
- 15802