В Киеве злоумышленники обменяли в банкомате фальшивые $12 тыс
В Киеве задержаны злоумышленники, которые через банковские терминалы обменяли поддельных $12 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В ходе следствия установлено, что подделка валюты происходила путем составления в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. Поддельные доллары обменивали на украинские гривни через банковские терминалы, оборудованные функцией обмена иностранной валюты.
Всего злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную $12 тыс.
Во время обыска в одном из арендованных задержанными помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
В августе Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона, который совершил два нападения на банки в Оболонском районе Киева, к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
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